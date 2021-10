Busca apoyo para que deporten a su hijo

Buscando quien la apoye económicamente se encuentra la señora Sandra Calvillo Martínez quien quiere acudir a manifestarse al puente Internacional N0.1 con la intención de que las autoridades americanas deporten a su hijo a México lo más pronto posible, pues tiene detenido desde el primero de septiembre-

"Ya no sé qué más hacer, mi esposo ni yo tenemos dinero para ir a la Frontera y manifestarnos, mi hijo José Eduardo Olivares Calvillo ya tiene más de un mes y nada que es deportado, él nos llama constantemente y nos asegura que ya recibió un documento en el cual indica que no tiene que pagar multa y será puesto en libertad, pero no tiene fecha y sigue encerrado con otros jóvenes de Monclova y Ciudad Frontera".

La angustiada madre de familia asegura que hace unos días un grupo de esposas y madres de migrantes detenidos en Estados Unidos se manifestaron en el puente internacional y de forma inmediata los regresaron a México, es por eso que está tratando de vender algunas pertenencias para poder llegar y manifestarse para que lo dejen libre.

Dijo que de acuerdo a las leyes de migración, su hijo está detenido por invadir propiedad privada, situación que lo mantiene en prisión aun cuando él mismo se entregó junto con otros jóvenes que se fueron juntos buscando el sueño americano y una mejor calidad de vida para sus hijos.

Calvillo Martínez dijo que algunas madres de familia ya pusieron en venta su casa y auto para poder traer a sus hijos y esposos de vuelta, ya que las multas oscilan entre mil 500 y 3 mil dólares, cantidad de dinero con la que no cuentan, pues la mayoría son adultos mayores o mujeres que están al frente del hogar.

"Pido que mi hijo sea deportado a Coahuila, estoy muy triste pues ya pasó más de un mes y aún no está aquí, él tenía que presentarse a la PRONNIF pues está en un proceso de guarda y custodia de sus seis hijos, ya no pudo asistir, por lo que no sabemos qué va a pasar con sus seis hijos".