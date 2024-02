Busca CTM no se afecte a trabajadores

Representantes de la CTM Monclova analizarán este miércoles con representantes de las empresas fabricadoras de carros de ferrocarril, la estrategia para disminuir los niveles de producción, sin afectar a los trabajadores, ante la nula respuesta de Ferromex para mover los vagones.

Tal y como se había dado a conocer, de no tener una respuesta por parte de Ferromex a partir de este jueves se tendrán que tomar medidas dentro de las empresas por la falta de espacio, y conforme avance el tiempo la situación se irá complicando.

Carlos Mata López, Presidente de la CTM Monclova indicó que hasta el momento no se ha tenido una respuesta de la empresa ferroviaria, por lo que se encuentran a contrarreloj para evitar un paro en las empresas como Gunderson y Trinty.

Señaló que una de las estrategias que implementaron las empresas es hacer un reacomodo de los carros en sus vías y dejar un poco de espacio, lo cual es insuficiente, ya que lo que se requiere es que Ferromex reinicie el movimiento de los carros.

Se desconoce el motivo por el que se suspendió el servicio, pero se prevé que es cuestión de logística en el flujo de los carros, en donde negó que existan problemas en las aduanas como sucedió semanas atrás.

"No dan explicaciones, nada más dicen que no se pudo, pero el problema asumo yo que es por la logística de parte de ferrocarriles, ayer estuvimos en Piedras Negras y si están los patios de Ferromex saturados, pero no nada más de ferrocarril, sino de todo tipo de carros".

Mencionó que aún continúan en espera de que se reactive el movimiento de los carros de ferrocarril, pero en caso de no tener una respuesta, a partir de mañana se estarían tomando acciones en las empresas, procurando que no se vean afectados los trabajadores.