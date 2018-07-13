Busca desaparecidos en escuelas de medicina

Saltillo, Coah.- Luego de que este miércoles el colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), diera a conocer que por investigaciones de la Fiscalía General de Coahuila se dio el hallazgo de cuerpos de personas desaparecidas que eran usados por estudiantes de Medicina en Torreón por donación del propio Estado, el titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara, dijo que ya se instruyó a instituciones del ramo de la entidad para que informen el histórico que tengan de cuerpos que recibieron, el año en que ocurrió y qué proceso se les dio.

“Yo instruí desde el día de la mención para que se instruyera a las facultades de Medicina que nos dijeran desde el histórico qué cuerpos se han recibido no solamente en donación, porque la donación tiene que ser en específico cuerpo por cuerpo”, afirmó.

Dijo que por lo pronto ya se analizó el número de expediente, con qué fecha fueron entregados y si alguno de ellos ya se otorgó a los familiares, puesto que muchos de ellos no necesariamente pudieron ser desaparecidos sino que la muerte se dio en un accidente y no fue posible identificarlos.

Luego de que el Director de la Facultad de Medicina de Torreón, Salvador Chavarría Vázquez, confirmó la información e incluso presentó el documento de convenio que signaron en 2006 la entonces Procuraduría General del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila y que tuvo vigencia hasta 2012, el Fiscal dijo que se debe analizar dicho documento pues no se sabe a precisión que sean 47 los cuerpos que estuvieron en este supuesto.

“La reglamentación penal y la de salud establece cuáles son los parámetros para hacer donaciones y en qué casos pueden hacerse, no en todos los casos, cuando son cadáveres no identificados y no reclamados pero que son objeto de análisis por el Ministerio Público para la determinación de su identificación no pueden ser donados, la nueva ley de desaparición forzada establece que no pueden ser destruidos, ni incinerados ni nada”, indicó.

Salvador Chavarría Vázquez indicó que históricamente estos convenios fueron en el Estado.

Añadió que si existe alguna responsabilidad se fincará.