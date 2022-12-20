Busca Fiscalía a asesinos de José

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación y citó a varias personas, en el caso del joven José Ángel Requena Flores, quien fue baleado en varias ocasiones y horas después perdiera la vida.

El joven de 28 años de edad se encontraba al exterior de su domicilio, cuando repentinamente fue agredido a balazos por dos sujetos a bordo de un vehículo, recibiendo cuatro impactos de bala.

El delegado regional, Rodrigo Chaires Zamora mencionó que fue la noche del domingo que tuvieron reporte de una persona lesionada en la colonia Occidental de Frontera, donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para corroborar los hechos.

En el lugar se pudieron observar elementos balísticos, acudiendo a su vez personal de Servicios Periciales con el fin de recabar evidencias en el lugar como datos adicionales en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

“Se trata de una persona del sexo masculino y lamentablemente fallece a las siguientes horas de ayer lunes, ya se ha iniciado una carpeta de investigación y se citaron a personas en el transcurso de hoy así como se están recabando otro elementos”.

De igual forma, la Fiscalía ordenó que se realizara la necropsia médica legal para determinar las causas de la muerte, además, se están recabando datos adicionales que permitan obtener alguna hipótesis de lo que pudo haber sucedido, al igual al motivo que llevo a la persona a ser lesionada.

“Tenemos todavía algunos datos médicos pendientes y poder definir la causa de la muerte, esto aparentemente es derivado de impactas de proyectil de arma de fuego, conforme vayamos avanzando en las investigaciones y tengamos hipótesis definida, se compartirá lo indispensable a la opinión pública”.