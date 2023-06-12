Busca IP reunión con los diputados electos

La Coparmex Monclova realizará reuniones con los Diputados Locales electos para que bajen recursos de obra e infraestructura en la región centro que tanto le hacen falta para lograr la diversificación.

Mario Coria Rohell presidente de la Coparmex, externo que algo que muchos piden es el beneficio del Impuesto Sobre la Nínima (ISN), pero no conocen el contexto o si este puede regresarse a la localidad en pro de la población.

"Yo siempre he dicho que tenemos que saber que podemos pedir y que no para no caer en necedades y en propuestas que no tengan un contexto sólido", dijo el empresario.

Indico que se van a realizar reuniones con diferentes protagonistas de la vida pública, política y empresarial de la región centro, como con el Diputado Ricardo López Campos, quién informó que un impuesto no puede ser etiquetado de manera regional.

Señaló que cuando se impuso dicho impuesto se dio el beneficio de que se pagará para invertirlo en la región pero fue atípico, sin embargo, el beneficio si se realizó de forma positiva, pero en los últimos años se he utilizado para pagar parte de la mega deuda de Coahuila.

"Esos recursos ya no se ha vuelto a invertir en la región, pero tienen derecho a hacerlo en lo que ellos crean y consideren necesario, pero vamos a hablar con los Diputados Locales electos para que bajen recursos de obra e infraestructura".

Detalló que desde hace años no se le ha dado la importancia de desarrollo a la región centro, y es primordial que eso se cambie antes la situación que está impactando por Altos Hornos México (AHMSA).