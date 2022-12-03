Busca Monclova relleno sanitario

El ayuntamiento de Monclova analiza opciones para un nuevo relleno sanitario, para seguir brindando el servicio a la comunidad, esto a tres años de que se sature el actual relleno que administra Altos Hornos de México.

El alcalde Mario Dávila Delgado informó que el relleno sanitario del municipio de Frontera tiene un periodo de 3 años para que termine su vida útil y se sature, por lo que se tendrá que buscar otras alternativas.

Señaló que ya se analizan 4 proyectos, 2 de empresas locales y 2 más de empresas foráneas, en donde se analizará bajo que condiciones se llevará el servicio y sobre todo los costos que representan.

“Tendremos que ir por partes, puede ser en varios sentidos, uno donde sólo sea la disposición y otro donde sea la disipación de tipo ecológico, donde haya reciclado de algunos elementos como vidrio, aluminio, cartón, papel, plástico, en otro que también puedan producir energía a través de los gases que se generan y también sea de utilidad para nosotros”.

Indicó que el municipio cuenta con terrenos para la instalación del nuevo relleno, en donde se requieren de por lo menos 10 hectáreas, las cuales se tendrían que comprar, adecuar, además el personal, maquinaria y todo lo que se requiere para su funcionamiento.

Señaló que este sería un proyecto que realizaría el municipio, ante los recortes presupuestales y falta de recurso por parte de la federación.

“Se podría solicitar que se destine algún presupuesto para esta obra, pero tomaría tiempo, y es un tema que se debe de atender para garantizar el servicio a la comunidad”.

El relleno sanitario brinda el servicio no sólo a Monclova, sino también a Frontera, Castaños y San Buenaventura, por lo que de realizarse con inversión municipal, se podría cobrar por este servicio al resto de los municipios.