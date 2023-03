Busca padre a sus dos hijos

Frontera, Coah.-Padre de familia busca desesperado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de sus hijos, mismos que salieron de casa desde el pasado miércoles y a esta hora no tienen conocimiento de ellos, se sospecha que pudieran estar con Jesús Gerardo Mercado pareja de la jovencita.

Citlali Yuvicela y Antonio Isidro de 17 y 11 años de edad salieron de su domicilio en compañía de su abuela, la jovencita solicitó permiso para ir al sanitario en un centro comercial de ciudad Frontera en la zona centro, y se llevó a su hermano al momento no han regresado a casa.

Su padre Marco Antonio Cazares de la colonia Independencia indicó que le preocupa como pudieran estar sus hijos por lo que acudió ante la Agencia de Ministerio Público en el área de Personas Desaparecidas para interponer la denuncia correspondiente.

"Mi hija tenía un novio que es mayor que ella, de hecho tiene 25 años pero yo ya se lo había quitado, Fuimos a casa de los papas y no está en su domicilio tampoco, el chavio es un "mosca" nomas se la pasa en los camiones en la del Rio o en el 8" explicó.

Lo que me apura es el niño que anda ahí con ella, mi hija y Jesús Gerardo ya habían vivido juntos pero él me la golpeaba y no le daba de comer, le prometió que se casarían en las bodas comunitarias pero no le cumplió" finalizó.