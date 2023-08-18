Busca reactivación el concurso mercantil

A través del Concurso Mercantil se busca que Altos Hornos de México continúe con su operación, ya sea con la llegada de nuevas inversiones o con la capitalización por parte de los dueños, manteniendo con ello las fuentes de empleos de los miles de trabajadores que depende de ella.

El dictamen que dio el magistrado del Tercer Tribunal Distrital, genera la expectativa de la recuperación de la empresa acerera, sin embargo también genera dudas en cuanto a lo que esto implica, principalmente para los trabajadores que padecen por la falta de pago de la empresa.

La abogada Rosario Rocha indicó que la declaración del Concurso Mercantil no implica que se realizará de manera inmediata el pago a los trabajadores, pero la empresa cuenta con alternativas para capitalizarse y cumplir con los pagos y continuar con la operación de la empresa.

El Concurso Mercantil lo que busca es que la empresa continúe con su operación y evitar que se declarada en quiebra y se tengan que rematar lo vienes para cumplir con el pago de finiquitos y acreedores.

Para ello se tiene que cumplir con una serie de pasos en las que se tienen que conocer las deudas de la empresa, como son los acreedores, pero también dentro de esto proceso está el adeudo que tienen con los trabajadores.

Una vez que se cumple con estos pasos, se establece un plazo para que la empresa y sus dueños busquen alternativas para volver a echar a andar la empresa, por lo que pueden solicitar créditos o bien realizar la venta, en caso de que no se concrete, se establece la quiebra y el remate de bienes.

Informó que tras la declaración del Concurso Mercantil, las proveedores o acreedores no pueden realizar cobros, ni embargar a la empresa, sin embargo los trabajadores si pueden hacerlo.

Señaló que de acuerdo a la ley, los trabajadores tienen un reconocimiento prioritario de la deuda, en donde se les reconocerá el adeudo que tienen con ellos de uno hasta dos años atrás.

Los trabajadores pueden demanda y pueden exigir el embargo de la empresa, y en su caso si procede, esto lo pueden hacer tanto trabajadores sindicalizados que tendrían que hacerlo ante la Centro Federal de Justicia Laboral y los empleados de Confianza que corresponde al ámbito local.

Mencionó que en este caso, los trabajadores deben de poner en consideración si desean continuar laborando en la empresa una vez que se reactive al interponer la demanda, ya que al hacerlo quedarían fuera en espera de que se les pague su finiquito.

Comentó que existen trabajadores que desean que se les dé de baja para poder integrarse en otra empresa, sin embargo hay muchos que aún desean continuar sobre todo aquellos que están por concluir su vida laboral.

En estos casos, los trabajadores deberán esperar a que se concrete la inversión, que la empresa vuelva a funcionar y puedan cumplir con los pagos que se tienen pendientes.