Busca SIMAS descuento en energía

A través de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, se buscará que la Comisión Regladora de Energía (CRE), reduzca el costo de energía eléctrica a los sistemas, ante el incremento que se dio del 120 por ciento en 2018.

El próximo 11 de noviembre se reunirá el Consejo Directivo de ANEAS con la Directora de CONAGUA Blanca Jiménez, para pedir que se pelee por un mayor presupuesto para la dependencia, y se pedirá la reducción de la energía eléctrica.

Mario Zamudio Miechielsen forma parte de este consejo en el que se encuentran integrados alrededor de 700 organismos a nivel nacional, y dijo que buscarán acciones para garantizar la operatividad de los sistemas.

Comentó que se están haciendo gestiones ante la Directora de CONAGUA, la Secretaría de Energía, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para buscar una solución a la problemática que existe.

Principalmente se enfocarán en la reducción de las tarifas eléctricas, ya que en 2018 se dio un incremento de 120 por ciento, por lo que actualmente se tiene un costo de 5 millones de pesos mensuales, incluso por encima del ayuntamiento de Monclova.

Comentó que es ilógico que mientras se aplica un incremento de 120 por ciento en energía eléctrica, el Congreso del Estado únicamente autorice un incremento del 4.5 por ciento en la tarifa.

Señaló que a cambio de una reducción en la tarifa, los sistemas se están comprometiendo a mejorar los indicadores que se cuentan, y reducir la pérdida de agua, como lo está haciendo Monclova, pero esto se debe replicar en las demás ciudades.

El Gerente de SIMAS reconoció que no es una solución que se dé a corto plazo, ya que de entrada se tiene que integrar en el presupuesto de la federación, pero están trabajando para lograr que se incluya en el presupuesto del 2021.