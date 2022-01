Buscan a quien atropelló a niños

Karla Gabriela Carrillo Lira, sigue buscando al responsable de atropellar a sus dos hijos Carlos de 12 y Leonardo de 14, los menores fueron a una tienda de conveniencia por un litro de leche porque su madre estaba haciendo pan para vender.

Cuando llegaron explicaron que los habían atropellado, no les creía hasta que vio la gran cantidad de sangre que traían en su ropa, en manos, en la mejilla, frente y más lugares del cuerpo.

Los llevó a la Cruz Roja pero le dijeron que no podían atenderlo porque necesitaba un cirujano además de que estaba entrando en shock, por lo que los llevó al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Uno de sus hijos quedó sin dos dientes, por ese motivo busca al responsable del accidente para que se haga cargo de este gasto.

La mujer está en busca de cámaras de seguridad cerca del lugar donde ocurrió el accidente, espera que pronto pueda dar con un video que le indique quién es el responsable de haberlos atropellado.

La gente de Monclova se ha comunicado con ella para poyarla, poner su granito de arena para arreglarle los dientes a su hijo, la gente puede comunicarse al 866 210 56 67, su dirección es calle José Guajardo Leija 1821 en colonia San Salvador, la gente interesada en apoyar la causa pueden hacerlo a través de la tarjeta de Bancoppel 4169 1604 7666 5154.

"No quiero nada, ni que me reponga la moto, solamente quiero que le ponga los dientes a mi hijo porque es un gasto que no puedo solventar", comentó.