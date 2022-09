Buscan acuerdo por desfalco de la 288

Ex funcionarios de la Sección 288 buscan establecer un acuerdo reparatorio con el sindicato, por el desfalco de los 7.4 millones de pesos que se dio del fondo de prohuelga, por lo que el día de ayer se suspendió la audiencia con la que daría inicio a la última etapa del proceso en su contra.

Este lunes 26 de septiembre se tenía programada la audiencia de juicio, con lo que iniciaría el juicio oral en contra del ex Secretario General, ex Presidente del Consejo y ex Tesorero del organismo sindical.

Sin embargo, la audiencia se pospuso, esto luego de que la defensa de los tres imputados, solicitaron una ampliación, esto con el fin de establecer un acuerdo fuera de juicio con la parte afectada.

El juez que lleva el caso otorgó un plazo de 30 días en los que Patricio (N), Francisco (N) y Jorge (N), buscarán establecer un acuerdo con el Sindicato Nacional Democrático que actúa en representación de los obreros.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Democrático señaló que durante el pasado fin de semana se tuvo un acercamiento con los ex funcionarios, quienes manifiestan su intensión de establecer un acuerdo reparatorio.

"El fin de semana platique con ellos, (Patricio y Francisco), ellos traen la intensión de que llegar a una solución y vamos a ver que es lo que se puede hacer, aquí la única alternativa es que paguen el dinero de los trabajadores, que son los que se vieron afectados con el mal manejo de las cuentas".

Externó que desde el inicio se buscó un acuerdo, sin embargo los ex funcionarios se habían negado, ahora que está por iniciar el juicio ellos son los que están buscando una solución al conflicto.

"Les dije que para que llegar a este punto, se pudo resolver hace mucho, sin perder tanto tiempo y sin el gasto que hicieron con el pago del abogado".

Comentó que en los próximos días verán que es lo que ofrecen, ver si se puede establecer un acuerdo y que se resarza el daño que se ocasionó a los trabajadores.

Por lo pronto el proceso está en "stand by", pero de no llegar a un acuerdo se retomará el juicio en contra de los tres ex funcionarios.