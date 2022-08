Buscan arrebatarle inversión a Nuevo León

Una empresa asiática del ramo automotriz canceló su instalación en Nuevo León debido al desabasto de agua, por lo que integrantes de la Unión de Organismos Empresariales buscarán que directivos volteen a ver a la región ya que se habla de una inversión de mil millones de pesos.

"Es el momento de aprovechar, es una empresa de asea quieren invertir una cantidad fuerte, muy grande para construir una planta completa para el mercado mexicano y norteamericano", comentó señaló Alejandro Loya; presidente de Canacintra.

Dijo que le toca a la Secretaría de Economía promocionar a la Región Centro, buscarán una reunión con el secretario pero de forma particular se está buscando, pero también a nivel federal, se hará de manera conjunta para hacer reaccionar a las autoridades.

Comentó que las empresas ocupan más agua para servicios sanitarios que para actividades industriales, no hay problema grave en particular para que la región no sea una opción.

Necesitamos más pozos, elementos, construir una represa que ya está diseñada y que es para Castaños, falta construirla y tendrían una reserva de agua para toda la región.

"Vamos a trabajar me enteré que esta gente canceló en Nuevo León hay que buscar contactarlo, iremos de la mano, es una inversión tan grande que no hay manera de hacerla en otros municipios", comentó.

Dijo que Ramos Arizpe ya no tiene gente, el riesgo sería el Sureste sobre todo ahora que está promocionado por el Gobierno Federal, pues consideró que se debe trabajar de la mano, tiene que ser con el protocolo adecuado, verlo con el secretario y con el gobernador.

No será lo único, habrá un cambio importante porque la economía mundial se está ajustando mucho y muy fuerte, se van a formar tres o cuatro bloques, el norteamericano será importante opero gracias a la capacidad de México para absorber mucho producto.