Buscan disminuir número de jóvenes embarazadas

Personal del Instituto Coahuilense de las Mujeres llevó a cabo una capacitación para personas que representanta las distintas instituciones que tienen que ver con la atención a las adolescentes embarazadas a fin de seguir disminuyendo el número de jovencitas que son madres a temprana edad.

Ahí estuvo Indra Vega de la Peña en representación de Katy Salinas Pérez del Instituto Coahuilense de las Mujeres, quienes explicó que Coahuila ocupa el número 5 a nivel nacional, antes estaba en los primeros tres lugares, ha disminuido la estadística, pero sigue siendo un lugar desagradable, esto es un problema que frena el desarrollo de las adolescentes.

Los resultados han disminuido gracias a las acciones implementadas por el Gobierno del Estado, como las campañas desde cada una de las instituciones como la Secretaría de Salud, de Educación, instancias municipales, Institutos de las MUJERES, ADEMÁS de las campañas y publicidad para prevenir esta situación.

La capacitación tiene que ver con tareas que deben realizar cada una de las partes que conforma el grupo que atiende a adolescentes embarazadas, ahí también estuvo presente Gabriela Saavedra, experta en temas de géneros de igualdad y la prevención de embarazos en adolescentes.

Hizo un llamado a padres de familia que son los principales involucrados ya que son ellos quienes fomentan los valores, en un plano secundario son las instituciones que trabajan en hacer conciencia en esta situación que cambia de rumbo la vida de los adolescentes.