Buscan estrategias para cobrarle a AH

En una iniciativa por mantener informada a la comunidad empresarial, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) convocó a todos los empresarios interesados a una reunión informativa sobre el concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA).

El encuentro, que tuvo lugar ayer por la tarde, contó con la participación de destacados abogados especializados en materia mercantil: María del Rosario Rocha Contreras, Luis Fernando González Sifuentes y Arturo Alvarado Aguíñiga.

Juntos, abordaron a fondo los pros y contras de los convenios concursales propuestos por AHMSA y la Minera del Norte. Con la presencia de 37 acreedores y proveedores, la plática se enfocó en esclarecer los detalles del proceso legal en curso.

Se destacó especialmente la importancia del periodo actual, durante el cual los acreedores de ambas empresas del Grupo Acerero del Norte tienen la oportunidad de aprobar o rechazar el convenio que busca poner fin al concurso mercantil, el cual era perdonar el 94 por ciento de la deuda y el 6 por ciento se los paguen a más de 10 años.

"Para Minosa no tenemos la certeza del plazo pero de AHMSA sí que es el 15 de abril, para hacer la manifestación de los acreedores reconocidos en primer término y subordinados, y en segundo término a los acreedores con garantía, no solamente con los acreedores mayoritarios como todo mundo ha considerado".

Señaló que la empresa no puede jactarse que ya tiene aprobado el convenio pero también es necesario que los acreedores comunes se manifiesten, ya sea para no aprobar el convenio o prevenir que no se junta la cantidad necesaria de los acreedores.

La abogada Rosario Rocha externó que ya es poco el tiempo y ya se hicieron las invitaciones al resto de los acreedores de las diferentes cámaras, pero solamente se manifestaron hasta ayer los de la CMIC y los de la Canaco, además de Coparmex.