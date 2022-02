Buscan fosa clandestina

"Hay ciertos datos que indican que en su momento el terreno del kilómetro 25 fue utilizado por la delincuencia organizada, hay que agotar la investigación y en su momento desvirtuar o acreditar que efectivamente fue utilizado como tal", comentó José Ángel Herrera; titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de desaparecidos.

Señaló que los trabajos quedaron pendientes, por eso se retomó la búsqueda con un patrón, es una búsqueda generalizada pero con ciertas connotaciones de algún asunto en particular.

Fue el pasado lunes 31 de enero cuando inició el operativo por parte de integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México (FUNDEM), personal de la Fiscalía de Desaparecidos, peritos extranjeros que coadyuvan en dicha búsqueda.

José Ángel Herrera mencionó que se va a extender cerca de 30 días aproximadamente hasta que no se haga prospección a fondo de todo ese terreno.

Se ha asegurado lo que se considera importante que pudiera ayudar a tener alguna identificación de alguna persona desaparecida. Hasta este momento han asegurado solo evidencia no biológica, han trabajado, pero pro la secrecía de la investigación y por estar relacionado con alguna carpeta en particular no se puede dar tantos datos.

Hasta el día de hoy no se ha ubicado la fosa clandestina y ese es el motivo por el que se retoma el operativo para agotar y buscar en toda la extensión del terreno, si los datos indican que pudiera existir una fosa.

No han asegurado restos biológicos sino otro tipo de evidencia que una vez que se hagan estudios podrán indicar resultados alguna situación como la temporalidad, la fecha, los años aproximadamente.

"No se puede determinan quien puede estar ahí, por eso se llama búsqueda generalizada, pero esto es un trabajo que se hace no solo en la Región Centro de Coahuila sino un trabajo que se hace a solicitud de los colectivos de búsqueda de personas y es en muchas partes del Estado", comentó.