Buscan frenar embarazos en adolescentes

El alcalde Dr. Mario Dávila Delgado y la presidenta honoraria del DIF, Dra. Leticia Carrillo Acevedo, encabezaron la reunión donde se llevó a cabo la integración del Grupo Municipal Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, (GMPEA) con el objetivo de reducir el número de estos, que han colocado a Coahuila, en los primeros lugares a nivel nacional, con el mayor número de adolescentes, en estado de gestación.

El alcalde precisó que es importante atender el problema a través de estrategias que deberán trabajarse a nivel familiar, social, educativo y de salud, creando programas de prevención, para que los jóvenes no tengan que enfrentar los problemas que genera la tempestead de hormonas, de sentimientos y de pasiones, que muchas veces no pueden manejar adecuadamente, por su misma edad, afectando el proyecto de vida no solo de las jovencitas, sino de toda la familia.

Sin embargo, lo anterior no es todo el problema, porque además deben enfrentar el riesgo físico que provoca el embarazo a temprana edad, porque el embarazo en sí, puede ser complicado y presentar lesiones y riesgos para la madre y para el, bebe, entre los principales problemas que podrían presentarse, son nacimientos prematuros además de lesiones o sangrados o alguna lesión física.

Este grupo de prevención, denominado GMPEA (Grupo Municipal Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes) está integrado por el DIF municipal, Salud y Educación, entre otros, que comenzaran a implementar las estrategias para inhibir el embarazo en los jóvenes y adolescentes.

Finalmente reiteró la importancia de poner atención en este problema, porque Coahuila ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional, en embarazaos en adolescentes, por lo que ya se hacen estrategias a nivel nacional, estatal y municipal, a través de la creación de grupos de prevención en embarazos, como el que se acaba de formar en Monclova.