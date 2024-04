Buscan Noé el sustento diario

En el sector Colinas de Santiago, habita Ángel Noé Samaniego Navarro, un hombre con discapacidad que ha decidido enfrentar los desafíos con valentía. Su emprendimiento de venta de botellines de agua a bajo costo no solo busca su sustento, sino también el de su madre, quien depende de él.

Es sobre la calle de la Fuente en la entrada al mercadito de la ciudad, donde se encuentra Ángel Noé y quien platicó a Periódico la Voz que su medio de transporte es su silla de ruedas .

Sin embargo, su lucha por salir adelante se ve obstaculizada por amenazas de un individuo que pretende impedirle vender sus productos en la plaza de la Fayuca.

"Tengo dos años aquí en la plaza, pero ya gente me está diciendo que me quite de aquí, que me vaya a la calle a vender, cuando estaba Paredes, el me dejo en este lugar y no me cobra por vender."

Ante esta situación, Ángel Noé ha recurrido a la comunidad en busca de apoyo. Ha solicitado la intervención del diputado Alfredo Paredes y de las autoridades municipales para que le brinden respaldo y protección, permitiéndole continuar con su labor sin temor a represalias.