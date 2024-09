Buscan obreros audiencia con Sheinbaum

Trabajadores de Altos Hornos de México buscarán una reunión con la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que tome posesión, para pedir que se cumpla con el compromiso establecido con la base obrera.

Julián Torres Ávila, ex Secretario General de la Sección 288 dijo que tienen la confianza de que la Presidenta Electa responda a los trabajadores y que se vea el tema de AHMSA una vez que asuma el cargo.

Falta poco menos de un mes para que se dé el cambio de gobierno, por lo que tienen la esperanza que el tema de la empresa y de los miles de trabajadores se solucione en poco tiempo.

Comentó que como trabajadores, están buscando una audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum, una vez que asuma el cargo, para pedir que se cumpla el compromiso que se estableció con ellos en la reunión que se tuvo durante campaña.

"Estamos buscando por varios frentes una reunión con la Presidenta Electa una vez que tome posesión, esto en México, para pedir que no se olvide de nosotros, porque tenemos la confianza que no nos va a abandonar, no nos va a dejar a la deriva y sabemos que nos apoyará como trabajadores".

Así mismo pedirán una reunión con el Gobernador Manolo Jiménez, con la finalidad de que se les informe los avances que se tienen de la reunión que sostuvo con funcionarios federales.

"Queremos que nos informe qué fue lo que se hizo, que gestiones se llevaron a cabo y saber si hubo algún compromiso por parte de las autoridades federales con el problema de AHMSA", indicó.