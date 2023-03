Buscan obreros ayuda ante la falta de pago

Un grupo de trabajadores de la planta uno y planta dos de AHMSA están solicitando el apoyo de Felipe Narváez ex obrero y defensor de los derechos laborales de las compañías constructoras, para que intervenga por ellos ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, con la cámara de diputados y senadores, así mismo con el Presidente de la Republica para que intervenga en la problemática que se registra en Altos Hornos de México, por el pago del ahorro, nomina así como el resto de sus prestaciones laborales.

En entrevista Felipe Narváez aseguró que un grupo de poco más de 30 obreros solicitaron su intervención, a sabiendas que siempre ha defendido los derechos de los trabajadores y confían que en breve pueda representarlos y acudir durante la semana a la ciudad de México.

"Tengo contacto con todos los funcionarios federales y la Secretaria de trabajo debe estar al tanto de esta situación.

"No le han pagado el medio ahorro, no les han pagado el Infonavit, no tienen seguro y esta grave la situación y están perdiendo confianza en sus líderes sindicales y por eso se están acercando conmigo porque conozco a la titular de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde".