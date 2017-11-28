Buscan “restos” en la loma de la Bartola

Estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas encontraron “restos humanos” en la loma de la Bartola, levantaron evidencias, delimitaron la zona e hicieron un análisis, como parte de un simulacro realizado por alumnos de la carrera de Criminología.

El profesor Alejandro Contreras Ramos señaló que este ejercicio se basó en la supuesta declaración de un asesino confeso, mencionó que trabajaron con métodos modernos de investigación, afines al nuevo Sistema Penal Acusatorio.

También participaron los comandantes de la Policia Investigadora Jorge Alberto Rangel Fuentes y Ricardo Cortez Pérez, quienes explicaron y dieron instrucciones a los jóvenes que se vistieron con equipo especial.

Vestían un overol blanco desechable resistente a químicos, polainas o botas del mismo material, gogles, tapabocas, guantes de látex para no contaminar la escena y protegerse a sí mismos de contaminarse, en este caso con desechos orgánicos en estado de descomposición.

Dentro de la práctica realizada los estudiantes revisaron el área buscando señas de excavación, que marcaron con banderillas, además sectorizaron el terreno con pequeños cuadros con un cordel.

Los jóvenes utilizaron equipo como palas, posteriormente trabajar con las manos hasta encontrar ropa, unas esposas y joyería, marcaron, recogieron, embalaron y rotularon las evidencias y continuaron retirando tierra hasta llegar a una osamenta.

Todo lo que desenterraron, embalaron y clasificaron fue enviado al servicio médico forense para los estudios clínicos y de laboratorio, destinados a confirmar que son partes humanas y en lo posible tratar de identificar a la víctima.