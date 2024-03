Buscan videos de la explosión

Representantes legales del Restaurant Danny's buscan presentar videos como pruebas que permitan descartar cualquier responsabilidad penal de la empresa, al establecer los hechos luego de la explosión.

Luego que se señalara que Daniel no salió incendiándose el día de la explosión, abogados buscan contar con las pruebas de ello y si bien esto no los exime de su responsabilidad por las lesiones del joven, lo que buscan es demostrar que no existe responsabilidad de tipo penal.

Javier Liñán informó que se está tratando de localizar el cerebro, que tenga guardados los videos, además de buscar la información posible en el hecho.

El abogado explicó la teoría que han elaborado a partir de entrevistas realizadas, donde se afirma que el accidente se dio por un error humano, esto luego de que Daniel dejó abiertas las válvulas de gas y ocasionó la acumulación de gas.

Indicó que esto no exime a la empresa de su responsabilidad, al contrario la empresa se ha hecho responsable de los gastos de la atención médica, en donde dijo que hasta el momento no se adeuda nada en la Clínica de Especialidades.

El abogado enfatizó que aunque Daniel sea responsable del accidente, eso no exime a la empresa de su responsabilidad, al mencionar que son hechos que ocurren normalmente en ambientes laborales, pero no eximen la responsabilidad de la empresa.

Por último, Liñán recalcó que su objetivo no es hacer daño a nadie, sino buscar equidad e igualdad en el proceso.