Buscará ISSSTE convenio con otras clínicas

MONCLOVA., COAHUILA.-Luego de que parte del techo del quirófano del ISSSTE se derrumbara y se cancelaran las cirugías programadas, la dirección del hospital tendrá que buscar hacer un convenio con otra clínica para atender por lo menos las urgencias que llegue, así lo infirmó la Delegada Rosa Linda Castillo Martínez.

"El quirófano no se va a reparar, no se tiene el recurso para hacerlo, ya recibimos una llamada del Delegado en Coahuila Raúl Castillo y nos dijo que quiere entrevistarse con nosotros, pero si no es en esta semana, será hasta después de la semana santa, por lo que mantendremos nuestro movimiento hasta que nos resuelvan la situación".

Dijo que con el cierre del quirófano se puede poner en riesgo a los derechohabientes pues hasta el momento no se tiene un convenio establecido con ningún hospital y si se presentan emergencias que requieran cirugía de nueva cuenta se pondrá en riesgo la vida de los pacientes al no tener como atenderlos.

Explicó también que diariamente se realizan por lo menos tres cirugías, una por turno y en fines de semana se incrementan las cirugías de urgencia, sin embargo no se podrá atender a los pacientes por no tener quirófano y a quienes ya tenían su fecha para cirugía se les va a calendarizar de nuevo, lo cual es un riesgo para ellos.