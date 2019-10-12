Buscarán movilidad en niños con discapacidad

Personas con discapacidad, preferentemente niños, serán beneficiados con un tratamiento con toxina butolínica para mejorar la movilidad muscular mediante un programa de la Secretaría de Salud que por primera vez realiza el estado.

Monclova será la ciudad donde inicie el programa estatal el lunes en el hospital “Amparo Pape” del sector Salud, con la presencia del secretario Roberto Bernal Gómez.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción No. 4, comunicó que la aplicación de la toxina butolínica o botox será gratuita, es ambulatoria y tarda pocos minutos la aplicación.

Comentó que de forma particular la inyección de una sola unidad del tratamiento cuesta mil pesos y a quienes aplicarán el tratamiento pudieran necesitar una o varias unidades dependiendo las zonas afectadas y generalmente se aplica en músculo.

Sara Irma Pérez Cantú, coordinadora del DIF estatal, en la región Centro, informó que de 140 expedientes del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) eligieron 20 pacientes con problema vascular, cerebral y parálisis cerebral infantil para que sean beneficiados, tomando en cuenta su condición que les permitirá mejorar y su economía que no le permite someterse a un tratamiento particular.

“Conseguimos de los mismos pacientes que tenemos en las rehabilitaciones que van al CRI a ellos mismos los registramos, checamos bien nuestro padrón y de ahí sacamos 20 pacientes para que puedan tener este beneficio y ya posterior, si se vuelve a abrir el programa, vamos a incluir a otros pacientes más”, comentó.

Con la aplicación del botox se espera que los pacientes puedan alcanzar movilidad y mejorar su condición de vida, resaltó, gracias a un programa noble que por primera vez se lleva a cabo por parte del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Salud, DIF y CRI.