Buscarán obreros a López Obrador

Trabajadores de Altos Hornos de México pedirán apoyo a los alcaldes de la región Centro y empresarios de la localidad, para reunir fondos para viajar a la Ciudad de México y pedir al Presidente de la República que intervenga en el tema de la empresa.

Desesperados por la situación que existe desde hace meses y por la falta de pago, obreros de la Sección 147 buscarán viajar a la capital del país, para buscar un acercamiento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta visita se realizará como trabajadores, más allá de sindicatos y de secciones sindicales, se hará como ciudadanos para pedir el apoyo, para que se intervenga en el caso de Altos Hornos de México y se destrabe las negociaciones, a fin de que la empresa se recupere y vuelva a producir.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 mencionó que el día de hoy comenzarán a visitar a los alcaldes de los municipios donde se tienen trabajadores, para pedir su apoyo para poder trasladarse a México.

La idea es ir a la capital del país, pero primero verán el apoyo que se reúna y dependiendo de esto saber si acuden a la capital del país o al municipio de Sabinas a las oficinas de la Secretaría del Trabajo.

“Vamos a pedir que nos apoyen con lo que sea, que nos echen la mano con el transporte para trasladarnos, la gente primero decían que a la Secretaría del Trabajo que está en el municipio de Sabinas, pero queremos ver si podemos ir a la Ciudad de México y hablar con el Presidente”.

Señaló que desconocen si tendrá eco en su petición con el presidente, pero harán la lucha para que los trabajadores vean que se está haciendo lo necesario para que la situación de la empresa mejore.