Buscó a su hermana durante seis días

"Yo sabía que algo no estaba bien" relató entre lágrimas Christoper quien buscó durante 6 días a su hermana Yosmi, hasta que la encontró, lamentablemente sin vida.

El pasado sábado 2 de diciembre por la mañana Yosmi salió de su domicilio en la colonia la Sierrita, su hermano Christopher tenía conocimiento de que su hermana saldría de casa, pero algo extraño llamó su atención, pues no regreso ese mismo día.

Sin dudarlo y sin quedarse de brazos cruzados acudió el domingo con un vecino de su hermana Yosmi para solicitar los videos de su cámara de seguridad, ahí pudo observar que Yosmi ocupó un taxi, afortunadamente logró tomar las placas del vehículo y acudió a la base de taxis.

Al dar con el paradero del chofer, este logro identificar a la joven Yosmi y llevó a su hermano hasta el lugar donde la había dejado un día antes, los días restantes estuvo acudiendo al lugar donde le indicó el taxista, sin encontrar una pista que diera con el paradero de su hermana.

"Los vecinos me comentaron que dos hombres habían sacado a un cuerpo y lo subieron al carro, un Avenger blanco, el carro nunca lo vi, yo fui todos los días y en uno de estos salió una señora, supuestamente la mamá de los muchachos, yo marco a la Fiscalía y les digo que hay gente en el domicilio"

"Yo le pedía a la señora que me dijera dónde estaban sus hijos, pero ella no me quiso decir nada, solo que ahí no vivían, después de que yo puse la denuncia, hable a Fiscalía para que acudieran que ya había gente en el lugar, y así fue pero no encontraron a nadie, fue hasta el jueves que realizaron el cateo en esta casa" mencionó.

Tristemente el viernes por la mañana Autoridades de la Fiscalía acudieron al Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto donde se encontraba el cuerpo de una mujer, de acuerdo a las características correspondían al de Yosmi Amairani.

Con la voz entrecortada Christopher narró que su hermana tenía la intención de dejar esta actividad, de hecho estaba buscando empleo en empresas de la región con la finalidad de brindarle una vida digna a su hija.

"Ella andaba ilusionada, porque quería llevar a la niña a comprar los regalos de navidad, y lástima que ya no regreso" finalizó.