Caducan un millón de vacunas contra COVID

¿Recuerda usted lo difícil que era hace unos meses obtener una vacuna contra el Covid? En algunas ciudades, jóvenes, adultos y persona mayores hicieron fila durante varios días para ser inmunizados contra el coronavirus, sin embargo, en las últimas dos semanas, ha sido exactamente todo lo contrario ya que se han habilitado muchos centros de vacunación; la razón, más de un millón de dosis están por caducar.

De acuerdo al portal Milenio, cerca de un millón de vacunas contra Covid son aplicadas en el país a contrarreloj, pues están a punto de caducar.

Se trata de la cuarta dosis a la que puede acceder quien desee y prácticamente sin importar la hora ni el lugar, porque pueden hacerlo en puestos de vacunación instalados para cumplir la misión a última hora: dejar vacías esas cajas con la leyenda EXP 042022.

Aunque en un principio, se tenía que presentar una serie de requisitos como son copia de la CURP y del INE, así como el expediente de vacunación de la persona que la solicitaba, en estas últimas dos semanas se aplicaba la dosis, sin solicitar documento alguno, ya que la prioridad es que no vaya a caducar el lote de vacunas.

Se informó que en Monclova la Secretaría de Salud de Coahuila contaba con 9 mil 500 dosis del biológico que se encontraba en esa situación, sin embargo, todo parece indicar que las vacunas en la capital acero se aplicaron en tiempo y forma, por lo que este viernes concluyeron con esta etapa de inmunización emergente.

Otros estados tienen demasiadas dosis por caducar

Milenio informa que autoridades de salud confirmaron que están en riesgo de vencimiento de la fecha considerada idónea para las vacunas, cerca de 500 mil en Tamaulipas, 200 mil en Tlaxcala, 30 mil en Querétaro y 400 mil en todo el ISSSTE.

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa confirmó que parte de las 650 mil vacunas Pfizer y AstraZeneca que la entidad disponía para la última jornada, van a caducar.

"El promedio de vacunación diarios es de mil 500 a dos mil a lo mucho, se había caído mucho el porcentaje y fue lo que nos motivó a implementar esa campaña masiva, ahora en las últimas semanas estamos esperando los 11 mil paquetes diarios que estamos vacunando y esto lo vemos con buenos ojos porque nos va abonar para seguir manteniendo esta libertad, esta facultad de la convivencia, de la movilidad", explicó el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina.

Se ha intensificado la campaña de vacunación

En estados como Yucatán e Hidalgo siguen llegando miles de vacunas, por lo que se aplica de forma acelerada, como en casi todo el país, una cuarta dosis para que no se caduque.

Así lo explicó en entrevista con MILENIO, la enfermera Tania Juárez, en el módulo de vacunación instalado en la Universidad Autónoma de Hidalgo.

"Nos ha llegado mucha vacuna y la queremos aplicar rápidamente, precisamente para que no pase eso, para que no se caduque la vacuna; no es que ya esté caduca es para que no se caduque la vacuna y hay mucha gente que pues sí viene llegando y nos llegan más vacunas para toda la población".

De acuerdo con la estrategia nacional de vacunación, en 2022 han llegado 21 millones 864 mil dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca.

Como parte del operativo Abril covid-19 se han aplicado 6 millones 340 mil dosis.

Además, se distribuyeron 3.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca adicionales por la empresa Birmex, debido a que al menos estarían por caducar dos millones a finales de abril.

En tanto, el ISSSTE recibió 816 mil 522 para aplicar en todo el país. El último reporte informa que sólo han usado 408 mil 311 dosis, de las cuales se estima podrían estar en riesgo el 30 por ciento.

En Querétaro se han aplicado la mitad de 60 mil vacunas de AstraZeneca que ya no servirían al terminar el mes.

Tlaxcala y Tamaulipas son otros dos estados en los que están en riesgo miles de vacunas. En el primer caso el delegado de la Secretaría de Bienestar, Carlos Luna Vázquez, precisó que la baja participación ha puesto en riesgo de caducidad por lo menos a 200 mil vacunas, por lo que llamó a la población para que acudan a la inmunización.

En el caso de Tamaulipas, se distribuirán en 200 Centros de Salud para intentar rescatar más de medio millón de dosis de AstraZeneca en riesgo de caducar.