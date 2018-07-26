Cae aquí segundo premio de la lotería

La fortuna una vez más le sonrió a Monclova al caer aquí el segundo premio de la Lotería Nacional celebrado la noche del martes con el reparto de 500 mil pesos para el número 12945.

El sorteo mayor 3677 se celebró la noche del martes, con un premio principal de 18 millones de pesos repartidos en tres series.

El billete 12945 fue el segundo premio, entregado para su venta en su serie 1 por conducto de la subgerencia expendedora al C. José Francisco Miranda González, la serie 2 fue remetida para su venta a la agencia expendedora en Monclova y la serie 3 dispuesta para su venta en medios electrónicos.

Por seguridad no se da a conocer el nombre del ganador, personal de las agencias expendedoras se negaron a dar a conocer la agencia que vendió el billete ganador.

No es la primera vez que la suerte llega a la ciudad a través del sorteo de la Lotería Nacional.