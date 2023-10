Cae gato a sisterna de escuela Aquiles Serdan, madres de alumnos se quejan por los olores

Cae gato a cisterna de escuela primaria Aquiles Serdan de la colonia Hipódromo de Monclova, madres de familia se inconforman por los pestilentes olores que emanaban del lugar y los posibles problemas de salud que se pudieran desencadenar. Trataron de cerrar el plantel educativo pero fue poca la respuesta sin embargo se retiraron con sus hijos y no regresarán hasta que se desinfecte bien la cisterna.

Rebeca Aguilera madre de familia indicó que la solución que se brindó por parte de autoridades fue solo vaciar la cisterna.

“Calculamos que el animal estuvo adentro desde hace una semana pero no había olido por los días nublados, pero ayer tal vez se reventó o no se pero olía muy desagradable y todo este tiempo estuvo el agua contaminada y no sabíamos” mencionó.

Dijo buscan la ayuda de quien corresponda para una buena limpieza y desinfección del lugar, de lo contrario no enviarán

“Hubo una niña que se enfermó por tomar agua de los bebederos, un día llegó bien y durante el día comenzó con vomito. Realmente no sabemos cuánto tenía este gatito adentro.”

“Ayer drenaron y sacaron el agua pero queremos a alguien en especifico que atienda estas situaciones de salud, un experto que limpie y sanitice el lugar”