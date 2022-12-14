Cae Sabinense con droga en Puente II

SABINAS, COAHUILA.- Un sabinense de nombre Francisco Javier González fue detenido la noche del martes por agentes de la aduana del Puente Internacional II, esta persona pretendía ingresar 90 libras de metanfetaminas alojadas en una auto Chevi Trax, con placas del estado.

El arrestado cuenta con 38 años de edad, lo pasaron a una segunda revisión en donde exhaustivamente verificaron el vehículo y fue donde encontraron la droga escondida, el equivalente a 40 kilogramos de metanfetaminas.

El hombre fue arrestado por los agentes y enviado a la cárcel en el condado de Maverick en donde enfrentará cargos por posesión de narcóticos, este es el segundo caso en el año de personas de este municipio que tratan de ingresar con droga a los Estados Unidos.

Al respecto el delegado regional de la FGE Ulises Ramírez Guillen manifestó que mantienen la información entre autoridades de Estados Unidos y México, por los convenios que existen entre la Fiscalía y autoridades fronterizas hemos tenido buena comunicación la información estará fluyendo, estaremos a la expectativa de esto porque este es un caso que será juzgado en los Estados Unidos.