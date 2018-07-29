Caen 3 asesinos de Juan Gilberto; Querían robarle y lo mataron

Por el delito de homicidio calificado, Edwin “B”, Julio César “M” y Carlos Armando “P”, fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, acusados de asesinar Juan a Gilberto Palacios Barroso en la Colonia Asturias.

Ayer, elementos de la Fiscalía General del Estado complementaron una orden de aprehensión en contra de los acusados por el delito de homicidio calificado, es por ello que fueron trasladados al penal provisional de la región.

De acuerdo a la información, los acusados son los probables responsables de haberle arrebatado la vida a la víctima la tarde del jueves pasado en un domicilio de la calle Federico Luna de la

colonia Asturias.

Los acusados que eran conocidos de la víctima se aprovecharon de este vínculo y que les había permitido pasar a su casa donde celebraban una reunión para tratar de robarle, sin embargo las cosas se les salieron de control y prefirieron asesinarlo y huir sin tomar ningún objeto.

Luego de la detención de Edwin “B”, Julio César “M”, autoridades concretaron la detención de Carlos Armando “P” un tercer involucrado en el homicidio del joven de 36 años de edad.

Se espera que en las próximas horas, los acusados comparezcan ante la autoridad judicial en la audiencia inicial donde se definirá su situación legal.