Caen 5.26% exportaciones

Durante septiembre pasado, el valor de las exportaciones mexicanas cayó 5.26 por ciento respecto a agosto, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi.

Este retroceso es el más bajo que se tiene registrado desde noviembre de 2015, cuando cayeron 5.94 por ciento.

Las ventas al exterior petroleras cayeron en 2.60 por ciento mensual y las no petroleras 5.40 por ciento, al caer sus tres componentes: el agropecuario 22.80 por ciento, el extractivo 14.61 por ciento y el manufacturero 4.37 por ciento.

En la manufactura, las exportaciones automotrices cayeron 7.29 por ciento en el noveno mes del año, su peor resultado en 16 meses.

A nivel trimestral, entre junio y septiembre de 2019, las exportaciones retrocedieron 0.21 por ciento respecto al de abril a junio.

El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, comentó a título personal a través de su cuenta de Twitter, que las cifras de comercio exterior adelantan la posibilidad de que la actividad económica de septiembre tenga una tasa desfavorable respecto a agosto.

“Por lo que existe una elevada probabilidad de que el PIB (Producto Interno Bruto) del tercer trimestre termine en terreno negativo”, dijo en su red social. Las importaciones en el noveno mes del año cayeron 2.39 por ciento, respecto a agosto de 2019, según las cifras del Inegi.