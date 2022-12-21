Caen asesinos de joven baleado en Frontera

MONCLOVA, COAH.- Detectives de la Agencia de Investigación Criminal capturaron a dos hombres ante su presunta responsabilidad por el asesinato de José Ángel Requena Flores, el joven de 28 años que fue baleado al exterior de su domicilio en la colonia Occidental, la madrugada del lunes.

Fue la noche de ayer cuando los detectives de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de Roberto ‘N’ y Edwin ‘N’.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los detectives de la Agencia de Investigación Criminal y oficiales de la Policía Civil de Coahuila trasladaron a los imputados al penal provisional acondicionado en las instalaciones del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), ubicado en Frontera.

Fue gracias a las investigaciones en torno a los violentos hechos que las autoridades lograron dar con los responsables del artero ataque que le costó la vida a José Ángel.

Como fue del dominio público fue la madrugada del pasado lunes cuando hombres armados abrieron fuego en contra de la víctima cuando se encontraba al exterior de su casa, localizada en la calle 20 de Noviembre con Morelos.

Al recibir tres disparos, José Ángel quedó tendido a la entrada de su hogar, siendo su hermano quien lo llevó al hospital, pero lamentablemente, perdió la batalla contra la muerte horas más tarde en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Se espera que en las próximas horas los presuntos sean presentados ante el Juez de Control para su audiencia inicial.