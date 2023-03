Caen ventas por falta de pago a obreros

Resiente el comercio local la falta de pago a trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), se registra más bajo porcentaje de ventas en todos los sectores de hasta un 10 por ciento menos que el mes pasado.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Arturo Valdés Pérez explicó que tanto el sector del comercio organizado, restaurantes y hoteles no han sido los mismos desde finales del mes de febrero, donde solo hubo un repunte por el Día del Amor y la Amistad, pero el resto del mes, pocos compraban productos.

Las ventas han estado por debajo del 30 por ciento en Monclova y al igual que a los obreros de AHMSA, los diversos negocios también requieren pagarle a sus trabajadores y otros servicios, por lo que este 2023 todos tienen dificultades para salir adelante.

"Siempre he dicho que es una lástima que no se les de su dinero a los trabajadores, ya cinco días de esto y es dinero que no se ve reflejado en el resto de los sectores de la región centro, sabemos que están pasando por una situación muy difícil y todos sentimos la preocupación de qué pasará después".

Señaló que son muchos trabajadores y familias que de forma directa están siendo afectados, y por ende, también están faltando al pago de los adeudos que tienen en otros comercios y menos para comprar comida para sus seres queridos.