Cajero: oficio de alto riesgo

Reconocido como un oficio de alta presión y sumamente estresante, ser cajera (o) hoy en día es un verdadero reto, más en épocas como diciembre, cuando la derrama económica y la enorme fila de clientes pueden llevarte a cometer errores.

Así lo reconocen empleados que trabajan detrás de un mostrador, quienes se encargan de cobrar con honestidad y rapidez los productos que se adquieren y donde cualquier error significa pagarlo de su propia bolsa.

Perla Carreón es una joven de 20 años, quien inició a trabajar como cajera en una tienda a los 18, dejó de estudiar para trabajar y ayudar a la economía familiar.

Señala que el mes de diciembre es muy estresante, porque hay más gente por todos lados, las cajas se llenan de dinero y el riesgo de un error, recibir un billete falso, asalto o ser estafadas es latente.

“Una vez vino un sujeto con una navaja en mano me pidió el dinero de la caja y me asusté, yo le di lo que tenía y se fue, fue un momento eterno y ni me acuerdo de él, solo vi que sus ojos estaban muy rojos”, comentó.

Ella tenía sus primeros días como cajera, afortunadamente en la caja había muy poco dinero, recuerda que fueron cerca de 500 pesos que ella tuvo qué pagar por haberle entregado el dinero al asaltante sin ningún problema, pero poniendo a salvo su vida.

Desde entonces Perla está muy al pendiente, sigue trabajando como cajera, pero lo hace en negocios en donde se cuente con las medidas de seguridad necesarias.

Brenda Ramírez también trabaja como cajera y menciona que nunca le ha pasado, pero siempre está viendo a las personas que ingresan a la tienda, muchas veces algunas de los clientes le dan mala espina pero no ha pasado a mayores.

“Pues sí me da miedo pero qué hago, tengo que trabajar y ni modo con la bendición de Dios”, comentó.

El coronel Victorino Reséndiz, director de Seguridad Pública, afirmó que es riesgoso trabajar como cajeros, ya que los amantes de lo ajeno siempre están a la orden del día y viendo la manera de operar.

Las recomendaciones para los cajeros es que no tengan mucho efectivo en las cajas registradoras, se han presentado negocios en donde les han robado arriba de 10 mil pesos, cuando se debe tener menos de 5 mil pesos.

El Coronel comentó que en Monclova desde años atrás son tantos los casos que se han presentado que muchas veces se ha pensado que son autorobos por contar con tanto recurso en las cajas.