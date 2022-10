Calla la UAdeD sobre amenazas

MONCLOVA., COAH.-La Dirección de la Universidad Autónoma de Durango sigue sin emitir una declaración sobre los mensajes amenazadores que circularon entre los estudiantes el pasado lunes, cuando un joven amenazó con llevar un arma al plantel y matar al resto de quienes ahí estudian.

De nueva cuenta Periódico La Voz acudió a las oficinas del plantel para dialogar con la directora Yolanda Contreras sobre esta situación, sin embargo el coordinador aseguró que la docente no podía recibir a nadie pues se encontraba en una reunión y desconocía la hora en que esta concluiría.

"Por ahora no tengo nada de información y estamos en una junta viendo precisamente el tema de lo que sucedió en el plante, aún no hemos abordado el tema de las medidas preventivas para los estudiantes, por lo que no puedo darte a conocer ninguna información".

El coordinador al ser cuestionado sobre la situación de los estudiantes quienes recibieron un mensaje el lunes por la noche de parte de la directora donde les daba a conocer que era comprensible si alguien necesitaba resguardarse y que se justificaría la falta, aseguró desconocer el mensaje que se envió a todos los jefes de grupo del plantel para que lo hicieran extensivo con los alumnos.