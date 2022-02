Callan en la 288 por irregularidades

Funcionarios del Comité Local de la Sección 288 evadieron dar cualquier declaración en torno a las irregularidades detectadas en el proceso para la elección de los comisionados al tabulador, que llevó a la cancelación del mismo.

Después de que el Comité Ejecutivo Nacional anuló el proceso, tras no cumplir con los requisitos marcados, representantes del comité local dijeron que no pueden dar ningún tipo de información ya que hasta el momento no han recibido ninguna notificación por parte del Nacional.

Fue el Secretario General Ismael Leija Escalante, quien declaró que se habían registrado irregularidades en el proceso de elección que se dio el pasado martes 15 de febrero, en el que se señaló directamente al Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia, Uriel López.

En el comité local se desconoce si se tendrá que realizar otro proceso y en que tiempo se deberá de llevar, esto a menos de 3 meses de que se venza el periodo para la revisión del tabulador.

Señalar que dentro del reglamento interno de la Sección 288 es facultad del Secretario General nombrar a comisionados, en caso de ser necesario, por lo que se podría asignar los espacios que faltan.

Tampoco se ha definido el tema del Presidente del Consejo, debido a que el Sindicato Nacional no ha llamado a los funcionarios, para dar a conocer las acciones que se deben tomar, únicamente se emitieron declaraciones a través de los medios de comunicación.