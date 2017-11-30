Cambiarán red de drenaje en el Pape

Con una inversión superior a los 415 mil pesos, SIMAS Monclova Frontera iniciará este viernes uno de diciembre la reposición de la línea de drenaje del bulevar Pape, a la altura de la calle Ecuador, con la finalidad de resolver las constantes fallas que se registran en esta línea.

Y es que de manera constante se presentan problemas de la red de drenaje en el tramo de la calle Valparaíso hasta un centro comercial que se encuentra en este lugar por la antigüedad de la tubería, lo que ocasiona las fugas de aguas negras.

En los últimos meses, personal de SIMAS intentó resolver la problemática que se registraba en este lugar, por lo que se realizaron diversos trabajos en los puntos afectados, sin que se diera una solución definitiva.

Es por eso que se decidió realizar la sustitución de 281 metros lineales de tubería, atarjeas y tres descargas, con una inversión de más de 415 mil pesos, y se contempla concluir la obra en un período de tres semanas.

Personal de la dependencia reconoció las dificultades que se presentarán durante los días en que se llevará a cabo la obra, debido al tráfico y la circulación que se dará durante el mes de diciembre y la derrama económica de estas fechas.

Sin embargo, se indicó que esta obra es una obra necesaria para mejorar el servicio que se da en esta zona de la ciudad, por lo que el departamento de Ingeniería y Proyectos de SIMAS se reunió con personal de Obras Públicas, Transporte y Vialidad del Ayuntamiento, con el fin de establecer las medidas que se tomarán para mejorar la circulación del transporte público y los automovilistas.

Se informó que SIMAS mantiene su trabajo con el fin de mejorar el servicio, tal es el caso de la obra en la calle Juárez de la zona Centro, que se realizó durante el mes de noviembre y que se hizo en tiempo récord con la finalidad de no afectar a los comercios durante esta temporada.