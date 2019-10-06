CAMBIO DE TURNO

BUENOS DÍAS GENTE, como dice el dicho no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y esto fue lo que sucedió el día de ayer al retomarse los operativos por parte del Gobierno del Estado en contra de los vehículos con placas vencidas, en donde el día de ayer se realizaron operativos en Monclova, Frontera, entre otros municipios.

La población sabía que los operativos se realizarán en octubre, aunque no esperaban que estos se reactivaran el primer día del mes, por lo que a muchos los tomó por sorpresa e incluso se retiraron varias unidades de circulación.

El día de hoy se tendrá la visita del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la región Centro, vendrá al municipio de Castaños para realizar la entrega de patrullas, y habría que ver cuáles son las acciones que se tomarán dentro de estos operativos, si se dará un nuevo plazo o bien cuanto tiempo durarán.

Napoleón Gómez Urrutia está presionando a los empresarios desde el Senado de la República y es que el legislador de MORENA propone que se reforme el Artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo en materia de salarios caídos, con lo que se pide eliminar el “tope” que se tiene de 12 meses.

Y es que en 2012 se llevó a cabo la modificación para controlar el pago que se realiza a los trabajadores que interponían demandas por despido a las empresas, al especificar que sólo se podían pagar hasta 12 meses de salarios caídos, sin importar el tiempo que duren los proceso en los tribunales laborales.

Ahora el también líder del Sindicato Minero busca se deje libre y se pague a los trabajadores los salarios caídos que se acumulen durante todo el proceso, lo que incrementa de manera significativa el monto que tienen que pagar las empresas.

Esto representaría mayor ingreso para los trabajadores, pero hay abogados o sindicatos que aprovechan esta situación y alargan los procesos, para obtener una mayor terminación, por cierto que el Minero es uno de los que acostumbra entablar demandas e iniciar procesos en contra de las empresas, por lo que sería uno de los beneficiados.

Esto sin poner en la mesa el hecho de que es una manera en la que el Senador presiona a los empresarios para alinearse con él, a fin de no seguir con la iniciativa, que representa mayor costo para ellos, y bueno, vienen revisiones, recuentos, y demás y como siempre hay quienes tratan de sacar ventaja de esto.

El día de ayer se llevó a cabo la reunión de los integrantes del Grupo Verde de la Sección 147, en donde se manejó la supuesta venta de Altos Hornos de México, que han señalado personas que están en contra de la empresa, y donde los agremiados al Sindicato Democrático dieron su apoyo a los programas de producción y fortalecimiento de la empresa, al comité tanto local y al nacional.

Sin duda que existe incertidumbre entre los trabajadores por la situación de la acerera, pero también se tiene la confianza de que se saldrá adelante con las medidas que se han tomado en la empresa.

En Monclova el Alcalde Alfredo Paredes señaló que el cierre del año será de mucha actividad, en donde concluirán los proyectos que se tienen pendientes para cumplir con la ciudadanía que le brindó el apoyo y dijo que no los defraudará, y que la falta de recursos de la federación, no es una excusa para no llevar a cabo las obras.

Comentó que en lo que va de este año se ha logrado una buena transformación en el municipio, pero será la misma ciudadanía que se dé cuenta y quienes evaluarán el trabajo que se ha realizado.

Hechos no palabras, lo que define el apoyo que desde el día de ayer llegó a la Clínica 51 de San Buena, tras la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer llegaron consultorios móviles para atender a la población e iniciará cuanto antes con la remodelación de la clínica, sólo tres días le llevó.

¡HASTA MAÑANA!.