Cancela STPS por ´miedo´ a obreros

Representantes de la Secretaría del Trabajo decidieron suspender la reunión que se tenía prevista para este viernes con trabajadores de AHMSA por temor a agresiones y no existir condiciones para llevar a cabo la reunión.

Desde el pasado jueves por la tarde se informó que se suspendería la reunión en la que se daría a conocer la propuesta para desalojar los puntos de acceso y realizar la venta de los materiales no esenciales.

La indicación se dio desde la Ciudad de México, en donde se indicó al representante de la STPS Carlos Brito, que se suspendiera dicho encuentro, esto ante la postura de los obreros ante la propuesta y comentarios que circularon a través de redes sociales.

"Recibieron una llamada por parte de sus jefes en la Secretaría del Trabajo, para que se suspendiera la reunión al no haber garantías y por todo lo que se publicó en el Facebook, por lo que miraron que no había mucha seguridad para ellos y que no traían nada nuevo", indicó Alfredo Reyna Saavedra.

Comentó que tuvieron comunicación directamente con los representantes de la Secretaría del Trabajo, quienes no traían ninguna propuesta nueva, y la reacción de los trabajadores sería la misma.

Indicó que en cuanto a la atención por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, está continuará y se instalará un modulo en la Plaza Principal para brindar atención y orientación a los obreros.