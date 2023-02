Cancelan audiencia por falla en transporte

Se cancela audiencia intermedia por el delito de feminicidio en agravio de San Juanita Guadalupe Prado de 24 años de edad y quien fue asesinada a manos de su propio esposo en ejido Palo Blanco comunidad de Castaños Coahuila.

Se tenía programada una audiencia intermedia a las 9:30 de la mañana en el Centro de justicia ubicado en la ciudad de Frontera, sin embargo, dicha audiencia no se celebró debido a que se tienen fallas en el Transporte del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo por lo que el acusado no pudo ser trasladado a la audiencia.

Desde temprana hora los padres de San Juanita estuvieron en espera de ser llamados para celebrarse la audiencia y en el que exigen Justicia y se castigue a la persona que asesino a su hija.

El señor José Martín Prado Galván hablo para Periódico la Voz, y en el que solamente pidió Justicia para su hija, informó que la defensa del acusado José de Jesús "N" busca un abreviado, una salida alterna es decir ofreció efectivo y hasta algunas tierras a fin de que la pena fuera mínima, sin embargo dichas solicitudes han sido negadas rotundamente por los padres de San Juanita.

"No quiero nada, ni tierras ni dinero, quiero que pague " "Yo no lo perdono, que le den cien años o más de cárcel" "Que sea Dios quien lo perdone yo no" exclamo el padre de San Juanita.

El pasado mes de octubre del año 2021 José de Jesús agredió con arma de fuego a su esposa San Juanita, sin importarle que sus hijos menores de edad estuvieran presentes, la joven madre de familia fue trasladada de inmediato al Hospital Amparo Pape de Benavides sin embargo siempre estuvo delicada por los impactos de bala que recibió, y a los pocos días perdió la vida.

José de Jesús "N" estuvo prófugo de la justicia por algunas semanas, hasta que elementos de la Fiscalía dieron con su paradero, actualmente se encuentra en prisión preventiva recluido en las celdas del CERESO en Saltillo.

Se difiere la audiencia intermedia para posible abreviado el próximo 2 de marzo a las 11 horas.