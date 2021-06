Caos en registro de pensiones

Coahuila

Adultos mayores esperaron horas bajo el intenso calor.

Desorganización y largas filas se registraron en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, adultos mayores acudieron para registrarse a las pensiones que otorga el gobierno federal, sin embargo, tuvieron que esperar por horas a ser atendidos mientras que a las personas con discapacidad se les dejó de lado.

En México los adultos mayores enfrentan condiciones de escasos ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida. La secretaría entrega una pensión que ayuda a mejorar sus condiciones y que a su vez permita el acceso a la protección social.

Desde temprana hora, los adultos mayores acudieron a registrarse al programa de 68 y Más así como a personas con discapacidad, quienes esperaron durante dos meses en que se realizaban las campañas electorales.

Muchas personas también confundieron la fecha en que debían asistir, a uno les toca hasta el 7 de julio para los que cumplían 65 y Más, por eso se hizo más larga la fila y la aglomeración afuera de las oficinas.

Señalaron que los servidores de la nación no llegaron a tiempo y además de que las oficinas están demasiado pequeñas, no hay los suficientes trabajadores para atender a toda la población. Además, no daban la información necesaria en la parte exterior donde había aglomeración.

“Están dejando pasar a muchas personas que no van en la fila, ingresen los que no están discapacitados y a los demás no les dan oportunidad. Estamos desde las 6:00 de la mañana y cuatro horas después seguimos en la fila”

En el caso del señor Loreto Lucio, quien padece discapacidad motriz, quien estaba formado en la fila y le dijeron que se acercara a la entrada, sin embargo, le indicaron que no podían atenderlo. Él se trasladó desde la colonia La Esperanza junto a su hermana quien también padece discapacidad visual, ambos tuvieron que esperar más tiempo a ser atendidos.