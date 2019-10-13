Capacitan bomberos a empleados

Con el fin de ampliar el rango de seguridad en el sector comercial, Bomberos de Monclova capacita a empleados de distintos comercios para que sean parte de las brigadas de emergencia; las prácticas abarcan el combate de incendios, uso de extintores y primeros auxilios entre las principales.

Gerardo de León Muñoz, encargado de la demarcación de Bomberos al sur de la ciudad, comentó que las practicas se llevan a cabo cada fin de semana en la demarcación a su cargo ubicada en la Colonia Obrera segundo sector, donde por cuatro horas explican a los practicantes la forma en que deben combatir cada incendio según el material.

El grupo compuesto por 17 jóvenes inició prácticas desde a las 9:00 de la mañana para terminar a las dos de la tarde, en ese tiempo los empleados recibieron la instrucción sobre la forma correcta de proceder en caso de incendio o al aplicar los primeros auxilios.

El encarado de los instructores, dijo que el objetivo de estas prácticas es convertir al empleado capacitado como primer respondiente ante un caso de incendio o accidente, evitando daños mayores a las instalaciones o mantener estable a personas en el caso de accidentes, esto mientras llegan los bomberos y paramédicos al lugar de la emergencia.