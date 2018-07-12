Cargarán abuelos con hijos y nietos

Los papás de los menores de edad que se embarazan son los responsables de velar por la integridad de sus hijos y también de sus nietos.

Tras el caso de una pareja de menores de 16 años de edad que se convirtieron en papás por segunda ocasión, la subprocuradora de los Niños, Niñas y la Familia, María Leticia Sánchez Campos comentó que cada vez es más común que menores de edad resulten embarazados.

Indicó que en estos casos, se busca la colaboración de los padres de familia, quienes están obligados a hacerse cargo no solamente de sus hijos también de sus nietos.

Los menores de edad no pueden casarse hasta cumplir 18 años y mientras tanto deben seguir sus estudios.

Señaló que también se les apoya con un permiso de la Secretaría del Trabajo para que puedan conseguir empleos de medio tiempo, siempre y cuando no sea algo riesgoso que pueda poner en peligro su integridad.

Sánchez Campos comentó que los padres de familia deben entender que son responsables de lo que hagan sus hijos menores de edad y en caso de haber descendencia, la responsabilidad de los bebés, también es de los abuelos.