El alcalde Carlos Villarreal asistió a la entrega de patrullas, equipamiento táctico, uniformes y armamento para corporaciones policiacas municipales y estatales, evento encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas bajo el lema "Seguimos Blindando Coahuila", con una inversión de 772 millones de pesos para fortalecer la seguridad en la entidad.

En el evento estuvieron presentes alcaldes de los distintos municipios de Coahuila, representantes de la iniciativa privada y elementos de seguridad que recibieron el equipamiento, destinado a fortalecer las capacidades operativas y de respuesta de las corporaciones.

Importancia de la seguridad en Coahuila

Durante su mensaje, el gobernador destacó que la seguridad es fundamental para que las políticas públicas impacten positivamente en la calidad de vida de las y los coahuilenses, por lo que, aun con buenos indicadores, se mantiene el compromiso de no bajar la guardia. Con esta inversión se incorporan más de 170 patrullas, cámaras de videovigilancia, uniformes, armas y municiones, que se suman a los 18 cuarteles estratégicos construidos en la entidad.

"Hoy por primera vez en la historia, Coahuila es el estado más seguro de México", afirmó el gobernador al resaltar los resultados del modelo de seguridad y el trabajo conjunto de las corporaciones e instituciones.

Compromiso del gobierno municipal

El alcalde destacó que el gobierno municipal trabaja en equipo con el gobierno del estado para fortalecer las estrategias de seguridad y mantener la tranquilidad de las familias. "Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo y compromiso con la seguridad de Coahuila y de nuestros municipios. En Monclova seguimos trabajando en equipo para fortalecer nuestras corporaciones y garantizar la tranquilidad de nuestras familias", señaló el alcalde.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado, fortaleciendo las acciones de seguridad y respaldando las estrategias que contribuyan a proteger a las familias y mantener la paz en la región.