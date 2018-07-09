Casi les roba la graduación

Alumnos de la escuela de enfermería de la Cruz Roja denunciaron en redes sociales el robo del que fueron víctimas por una compañera, quien se propuso para organizar el baile de graduación, pero justo el día de la fiesta les dijo que se había gastado el dinero.

A través de Facebook, señalaron que al mediodía del siete de julio, el viernes pasado que era cuando se llevaría a cabo la cena baile en un salón de eventos sociales de la ciudad, les dijo de manera cínica y sin ningún argumento que se había gastado parte del recurso.

Aseguraron que malamente, nunca le pidieron ningún tipo de recibo donde se comprobara los abonos que hacía al salón. De las 12 pm a las 7 de la tarde del mismo día del evento, entre los mismos compañeros se organizaron para sacar la fiesta adelante, tratando de juntar el dinero que les faltaba. Pero el tiempo no se detuvo, y al momento de llegar al sitio de fiesta, los graduados y su familia casi se quedaban “vestidos y alborotados”, ya que les comunicaron que aún faltaban por liquidar 16 mil 500 pesos del grupo musical y que si no lo pagaban no podrían tocar.

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Los padres desesperados malvendieron objetos personales para poder liquidar el recurso, pero aun así no lo completaron ni con la ayuda de compañeros, faltaba lo del grupo.

Afortunadamente, el papá de una alumna, se ofreció a prestarle a la familia el dinero para el grupo, para que así finalmente todos pudieran disfrutar de su fiesta de graduación. Aun y cuando se logró empezará la velada, el mal sabor de boca siguió entre los presentes y en la publicación en Facebook, los comentarios en contra del actuar de la jovencita que sin decir porque se gastó todos los abonos que sus compañeros con sacrificio le daban.

“Con gran ilusión estuvimos esperando este día para que tú nos defraudaras creo que no merecemos esto, fue el peor día de mi vida”, fue lo que expresó una de las alumnas.