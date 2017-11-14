Casi listo centro de rehabilitación

El Centro de Rehabilitación Integral que se construye a un costado del hospital general Amparo Pape de Benavides tiene un 95 por ciento de avance en su construcción por lo que la próxima semana el gobernador Rubén Moreira Valdez y su esposa Carolina Viggiano podrían acudir a las nuevas instalaciones a inaugurar sus espacios.

Lo anterior lo informó el coordinador regional del DIF Coahuila Josué Jiménez Flores, quien destacó son solamente detalles los que faltan corregir para tener en funcionamiento este importante centro.

Con una inversión de 25 millones de pesos se colocará en uno de los espacios de atención a personas discapacitadas con equipos de última generación, donde se podrán tender hasta 300 personas diariamente.

Actualmente se atienden entre 240 a 260 personas en el CRI ubicado frente al Seguro Social y no cuenta con unas instalaciones de último nivel como las que se entregarán en los próximos días por el Gobernador y la presidenta del DIF Coahuila.

El coordinador de la dependencia en la región Centro del Estado informó que tendrá más áreas de beneficio como la de hidromasaje y las neuromotoras que evolucionarán a las

personas con discapacidades. “Tenemos testimonios de vida que tenían más de cinco años de salir de su casa a tomar terapias y con el apoyo del CRI y el Unedif salen ahora a rehabilitarse y muestran una mejora constante, podemos comentar que hay niños que nacen discapacidad neuromotora y les es imposible el caminar o valerse por sí mismos y ahora ya pueden caminar y empiezan a desplazarse por sí mismos”

“Se atienden entre 240 a 260 en el Centro de Rehabilitación Integral, por lo que semanalmente son más de 1 mil 600 acá serán alrededor de 300 las atendidas a diario”, concluyó.