Casi lo matan por 200 pesos

Entre la vida y la muerte se debate un hombre que se opuso a ser asaltado la madrugada de ayer en la colonia Colinas de Santiago, donde resultó con varias heridas en el abdomen producidas con un cuchillo.

Fue poco antes de las 02:00 horas cuando Juan José de los Santos Gutiérrez de 38 años de edad, quien vive en la calle Indios Coahuiltecos de la colonia Colinas de Santiago, iba caminando sobre la calle Santiago Paredes hacia su domicilio cuando fue interceptado por dos sujetos quienes lo amenazaron con un cuchillo exigiéndole que les entregara los únicos 200 pesos que traía en la cartera.

El hombre en ningún momento se intimidó ante los dos delincuentes a quienes los enfrentó, pero desafortunadamente fue herido en cuatro ocasiones en el área abdominal.

Heridas que lo dejaron tendido sobre el pavimento al borde de la muerte de donde fue auxiliado por socorristas de Cruz Roja quienes lo trasladaron al Seguro Social donde ingresó al área de quirófano para valorar las heridas que le pudieron dañar órganos vitales.

Elementos preventivos a pesar de la rápida intervención no lograron atrapar a los dos delincuentes que lograron escapar antes de la llegada de las patrullas pero están plenamente identificados por testigos y se espera que pronto sean atrapados para que respondan por el cobarde ataque.