Delegado regional Medina encabeza jornada de la Fiscalía en Monclova

La Fiscalía General del Estado, región centro, con sede en Monclova, arrancó cada lunes un espacio de atención ciudadana de 9 de la mañana a 2 de la tarde, donde los ciudadanos pueden plantear directamente sus casos ante el delegado y personal especializado.

Durante este lunes, el delegado regional, Miguel Ángel Medina, encabezó la jornada acompañado de Roberto Torres, representante de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Diana Mostacero, coordinadora del área de Empoderamiento; Sofía Martínez, coordinadora de Ministerios Públicos en Litigación; Thelma Juárez, coordinadora de Ministerios Públicos de Denuncias; y Alan Ibarra, secretario técnico de la región centro.

Desde su llegada, Medina ha implementado cambios en la infraestructura de la Fiscalía, que incluyen remodelación de pintura, colocación de techumbre para las unidades oficiales y rotulación de los vehículos con logotipos institucionales, con la finalidad de mejorar la imagen y el servicio a la ciudadanía.

Entre los casos expuestos se encontraba el de una mujer adulta mayor que denunció haber sido atropellada por un conductor que, tras el incidente, únicamente le entregó 500 pesos como compensación. La afectada relató que, aunque fue atendida en el IMSS, tuvo que solventar gastos adicionales. "Yo le dije a la persona responsable: no atropellaste a un animal. Y este solo se enojó y me dijo: ´ya señora, ya la llevé al hospital, yo no estoy trabajando´", expresó ante las autoridades.

El personal de la Fiscalía se comprometió a brindar seguimiento puntual a este y otros casos expuestos durante la audiencia, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la atención digna a los ciudadanos.