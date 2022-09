Castiga Federación presupuesto estatal de Coahuila

Una vez más no se está tomando en cuenta al estado de Coahuila en el Paquete Fiscal 2023, donde el presupuesto de infraestructura o para carreteras, viene similar a los años pasados, en los que la entidad se vio muy castigada por la federación.

Lo anterior lo señaló la Diputada Federal Cristina Amezcua González, quien mencionó que una vez más se está castigando a Coahuila con el presupuesto, al no asignar obras para este estado.

Indicó que es un tema que se ha visto durante los últimos tres años, donde la administración del Presidente de la República, da prioridad a otras obras como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, dejando de lado los aspectos prioritarios para la población.

Para este año no vienen obras para Coahuila, mientras que la única obra de infraestructura carretera que se autorizó para este año, entre Saltillo y Zacatecas, no se llevó a cabo, por lo que se debe ver, donde quedó ese recurso y porque no se ejecuto el presupuesto que estaba asignado.

Mencionó que en esta ocasión exigirán que el presupuesto no se vaya exclusivamente para ciertos estados, sino que se distribuya en todo el país, pero sobre todo se apoye a los que aportan más a la federación.

"Coahuila es uno de los estados que más aporta a la federación, por lo que debemos exigir que se de lo que le corresponde a Coahuila, que es u estado que genera y que hoy no nos están regresando nada, sino al contrario".

Dijo que como legisladores coahuilenses pelearán por un mayor presupuesto, pero que se enfrentan a la mayoría de Morena y sus partidos aliados que aprueban el presupuesto que presenta el Presidente de la República sin mover un solo punto, ni una coma, autorizando las obras que desea el Jefe del Ejecutivo.

"Que es lo que necesitamos los mexicanos, que no dejen solos a los gobernadores que se asignen presupuestos a los estados, pero también que se atiendan temas de salud, el tema de las mujeres y demás, porque en todos los temas hay necesidades, sin que se apoye por parte de la federación".