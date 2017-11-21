Causa caos vial cierre de calles

Con motivo del desfile del 20 de Noviembre las principales vialidades de la ciudad fueron cerradas por elementos de Seguridad Pública, como cada año esto generó un congestionamiento vehicular.

Las calles de la zona Centro de la ciudad fueron las que más afectaron a los automovilistas que tuvieron que rodear y recorrer largas distancias para llegar a sus destinos, la mayoría de ellos iban a apreciar el desfile revolucionario.

Transporte, Seguridad Pública, Policía Escolar y Vialidad estuvieron muy al pendiente de lo que pudiera presentarse, evitando que los automovilistas no respetaran el cierre de las calles.

Las principales calles estuvieron cerradas y aunque la mayoría de los ciudadanos ya saben que la zona Centro queda intransitable con cualquier tipo de eventos como este, muchos prefirieron llegar a temprana hora para alcanzar a estacionarse, otros no corrieron con la misma suerte y tuvieron que pasar un largo tiempo en su vehículo para poder salir a las calles con mayor flujo vehicular.

El coronel Victorino Reséndiz, director de Seguridad Pública señaló que no pasó ningún incidente excepto el enojo o molestia de la gente, que normalmente ya están acostumbrados a que en estos días importantes para el País la vialidad esté cerrada.